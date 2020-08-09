Определена компания, которая ликвидирует разлив мазута в Псковском районе

Определена компания, которая займётся ликвидацией последствий разлива мазута в деревне Серёдка Псковского района, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

3 августа в Серёдке у дома 7 по улице Железнодорожной произошёл розлив 10 тонн мазута. «Хотя территория разлива относится к компетенции федеральных органов власти, мы сразу взяли ситуацию на контроль, - проинформировал глава региона. - В настоящий момент создана межведомственная рабочая группа, в данном вопросе разбираются представители природоохранной прокуратуры, МЧС, ФСИН и представители администрации Псковской области».

Михаил Ведерников подчеркнул, что на сегодняшний день разлив не распространяется и не угрожает соседним водоёмам.

«Самое главное, что ФСИН принял все необходимые решения, и определён подрядчик, который в ближайшее время произведёт выемку пропитанного мазутом грунта и вывезет для утилизации», - заявил губернатор.