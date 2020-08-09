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Экономика / Промышленность

Глава ПАО «Россети» посетит Псковскую область в сентябре

9 августа 2020 года, 09:03

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский посетит Псковскую область в сентябре с целью обсуждения программы модернизации энергосетей региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников сообщил в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава ПАО «Россети» посетит Псковскую область в сентябре

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Мы рассчитываем, что этот проект можно будет реализовать в течение ближайших двух лет», - заявил губернатор.

Он отметил, что о визите в регион с Павлом Ливинским договорился во время поездки в Воронеж на открытие новой цифровой подстанции «Спутник». «По сути - это промышленный объект, управление которым происходит полностью в дистанционном режиме. Очень современная и перспективная разработка, которая по большей части была сделана силами нашего предприятия «ЗЭТО»», - рассказал губернатор. По его словам, оборудование разработали в Великих Луках ещё пять лет назад, но в силу разных причин оно не могло выйти на рынок. «Вместе с руководством «МРСК Центра» сделали всё необходимое, чтобы эта закупка стала реальностью. И более того, уже сейчас появился ещё один заказ у предприятия на ещё одну аналогичную подстанцию», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава ПАО «Россети» посетит Псковскую область в сентябре

Фото пресс-службы ЗАО

Он поздравил сотрудников и руководство ЗАО «ЗЭТО» с реализацией ещё одного проекта: разработанное в Великих Луках оборудование на днях было поставлено во Францию, где стало элементом крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора. Это один из крупнейших мировых проектов общей стоимостью более 20 миллиардов долларов. «Конечно, для всего региона это очень большой успех», - заключил губернатор. 

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