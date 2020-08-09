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Общество / Образование

Губернатор: Скорее всего, традиционных линеек 1 сентября в псковских школах не будет

9 августа 2020 года, 09:00

Традиционных линеек 1 сентября в школах Псковской области, скорее всего, не будет, заявил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Губернатор: Скорее всего, традиционных линеек 1 сентября в псковских школах не будет

Фото Марии Овсяник

При это он заверил, что учебный год начнётся как обычно — 1 сентября, но нужно будет соблюдать требования Роспотребнадзора, в частности, по закреплению отдельного кабинета за каждым классом. «Тем не менее, школы будут работать в обычном режиме», - пообещал губернатор.

Он подчеркнул, что главная задача — не допустить новых вспышек коронавируса. «Сохраняйте бдительность, берегите здоровье, безопасность близких. Если мы все будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора, то вернёмся к привычному, полноценному режиму жизни», - заключил Михаил Ведерников.

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