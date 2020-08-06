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Общество / Образование

Более 35 тысяч сертификатов на допобразование выдали в Псковской области

6 августа 2020 года, 18:06

В Псковской области выдали более 35 тысяч сертификатов на дополнительное образование для детей от 5 до 18 лет. Наиболее востребованы художественное творчество и образовательные программы технической направленности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Более 35 тысяч сертификатов на допобразование выдали в Псковской области

Сертификат, как рассказали в областном Доме детства и юношества «Радуга», дает право на дополнительное образование по аккредитованным образовательным программам по шести направлениям: художественное, социально-педагогическое, естественнонаучное, техническое, туристско-краеведческое и физкультурно-спортивное.

Все программы можно посмотреть в Навигаторе дополнительного образования Псковской области. Эта электронная площадка заработала год назад в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На её создание из федерального бюджета были направлены 10 млн рублей.

Сейчас на портале размещены более 2 тыс. образовательных программ, которые предлагают порядка 300 учреждений дополнительного образования.  

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