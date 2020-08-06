Ведерников поставил задачу поднять до 70% уровень реализации нацпроектов к 1 сентября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил задачу довести к 1 сентября уровень реализации национальных проектов в регионе до 70%. Об этом передаёт Псковское агентство информации с совещания по нацпроектам, которое провёл глава региона 6 августа.

«У нас осталось чуть меньше месяца, и показатели на сегодняшний день следующие: общая касса по всем направлениям составляет 36,5%, в два раза меньше намеченного плана. Более того, скорость работы тоже оставляет желать лучшего», - заявил глава региона. Он добавил, что с начала июля кассовое исполнение выросло на 10%.

Губернатор предложил на следующей неделе обсудить результаты работы по корректировке региональных планов по нацпроектам в связи с вышедшим постановлением президента. «Необходимо провести кропотливую, сложную работу, чтобы часть показателей была скорректирована», - сказал он.

Михаил Ведерников обратил внимание, что некоторых показателей не удалось достичь в связи с пандемией коронавируса, а часть - из-за некорректно сформулированных задач.

Губернатор подчеркнул, что никакие передвижки сроков и средств без последствий не обходятся. «Если мы переносим средства с этого года, то в следующем году рассчитывать на дополнительную поддержку не сможем», - заявил он. Михаил Ведерников призвал работать быстро, честно, профессионально и не нарушать сроки.