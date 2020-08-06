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Культура / Наследие

20 новых туристических маршрутов готовят в Псковской области

6 августа 2020 года, 16:37

В Псковской области готовят 20 новых туристических маршрутов. Об этом рассказала руководитель туркомпании «Атмосфера отдыха» Александра Лебедева в ПАИ-livе 6 августа. Это будут платные и бесплатные маршруты, по которым смогут туристы путешествовать самостоятельно.

20 новых туристических маршрутов готовят в Псковской области

Фото Елены Лешкиной

Анастасия Лебедева пояснила, что бесплатными будут те маршруты, которые нельзя дополнить рассказами.

В целом, отметила она, на разработку туристического маршрута уходит два дня. «Мы приезжаем, ходим по лесу в разные стороны, проверяем, удобно или нет, можно ли пройти людям старшего возраста и семьям с детьми», - пояснила Александра Лебедева. Один день уходит на проверку маршрута, при которой засекается время его прохождения, и день на написание текстовой части для него.

Сейчас в работе находятся семь маршрутов. «Хотелось бы заполонить всю Псковскую область, особенно южную часть», - добавила Александра Лебедева.

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