20 новых туристических маршрутов готовят в Псковской области

В Псковской области готовят 20 новых туристических маршрутов. Об этом рассказала руководитель туркомпании «Атмосфера отдыха» Александра Лебедева в ПАИ-livе 6 августа. Это будут платные и бесплатные маршруты, по которым смогут туристы путешествовать самостоятельно.

Анастасия Лебедева пояснила, что бесплатными будут те маршруты, которые нельзя дополнить рассказами.

В целом, отметила она, на разработку туристического маршрута уходит два дня. «Мы приезжаем, ходим по лесу в разные стороны, проверяем, удобно или нет, можно ли пройти людям старшего возраста и семьям с детьми», - пояснила Александра Лебедева. Один день уходит на проверку маршрута, при которой засекается время его прохождения, и день на написание текстовой части для него.

Сейчас в работе находятся семь маршрутов. «Хотелось бы заполонить всю Псковскую область, особенно южную часть», - добавила Александра Лебедева.