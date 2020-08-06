Определены участники Пушкинского театрального фестиваля в Пскове

Определены участники 27-го Пушкинского театрального фестиваля, который 20 сентября откроется в Пскове. Программа опубликована на сайте фестиваля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Темой фестиваля выбрана «От древнерусского эпоса — до городского романса». «Пушкин и письменность Древней Руси, Пушкин и народное устное творчество: вот круг сопоставлений, который лег в основу фестивальной программы», - пояснили в Театрально-концертной дирекции.

Один из участников фестиваля - Александринский театр. Он представит спектакль «Вертинский. Русский Пьеро», посвященный стилизатору и сочинителю городского романса Александру Вертинскому. Его поставили Николай Мартон и режиссер Антон Оконешников.

Московский Театр на Малой Бронной привезёт в Псков постановку Кирилла Вытоптова

«Слово о полку Игореве» по тексту Саши Денисовой.

В исполнении Театра имени Вахтангова псковский зритель увидит моноспекталь «Пиковая дама» актёра Евгения Князева. Также «Пиковую даму» с музыкой Тома Уэйтса и в стиле «черного кабаре» представит Краснодарский академический театр драмы имени Максима Горького.

Также в фестивале примут участие ученые из Пушкинского дома: ведущий мировой специалист по русскому фольклору Анна Некрылова и филолог Евгений Водолазкин. Анна Некрылова представит лекцию «Пушкин и фольклор», которую в своём спектакле «Все тайное становится…» продолжит псковский ансамбль «Веретье». Что касается Евгения Водолазкина, то петербургский Театр на Литейном представит спектакль по его произведению «Лавр», действие которого происходит в средневековом Пскове. Режиссёр постановки - Борис Павлович.

Московский театр «ОКОЛО дома Станиславского» привезёт в Псков спектакль Юрия Погребничко «Магадан/ Кабаре/». Эта постановка в 2017 году завоевала премию «Золотая маска» как лучший в России драматический спектакль малой формы.

Актер петербургского «Небольшого драматического театра» Илья Тиунов представит моноспектакль «История петербургского повесы», Петрозаводский театр кукол - спектакль «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой.

В программе фестиваля также выставка работ художницы кино Надежды Васильевой, лекция о Сергее Дягилеве петербургского культуролога, автора многих книг Александра Ласкина.

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина на фестивале развернёт поэтическую эстраду, покажет эскизы спектаклей режиссерской лаборатории «Школьная классика. Новый ракурс». Спектаклем закрытия будет постановка Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по мотивам повести Достоевского.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Псковской области и Союза театральных деятелей РФ. Он стартовал ещё весной в онлайн-формате. Тогда были показаны 22 спектакля, которые посмотрели 65 тыс. зрителей.