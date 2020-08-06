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Происшествия / Преступление

Административное нарушение выявили псковские полицейские при проверке маршруток

6 августа 2020 года, 15:19

Административное нарушение выявили полицейские при проверке маршрутных транспортных средств в Новосокольническом и Локнянском районах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Административное нарушение выявили псковские полицейские при проверке маршруток

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В рамках сплошных проверок маршрутных автобусов сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» проверяли документы, выясняли, прошел ли водитель предрейсовый медицинский осмотр, работает ли тахограф, оборудован ли транспорт огнетушителем и на всех ли сидениях имеются специальные ремни безопасности. За два дня были осмотрены 11 маршрутных транспортных средств.

Проверки перевозчиков продолжаются, добавили в пресс-службе областного УМВД.

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