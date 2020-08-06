Административное нарушение выявили псковские полицейские при проверке маршруток

Административное нарушение выявили полицейские при проверке маршрутных транспортных средств в Новосокольническом и Локнянском районах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках сплошных проверок маршрутных автобусов сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» проверяли документы, выясняли, прошел ли водитель предрейсовый медицинский осмотр, работает ли тахограф, оборудован ли транспорт огнетушителем и на всех ли сидениях имеются специальные ремни безопасности. За два дня были осмотрены 11 маршрутных транспортных средств.

Проверки перевозчиков продолжаются, добавили в пресс-службе областного УМВД.