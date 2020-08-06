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Спорт / Соревнования

«Золото» и «серебро» завоевали великолукские велогонщицы на Чемпионате России

6 августа 2020 года, 14:26

«Золото» и «серебро» завоевали великолучанки 25-летняя Маргарита Сырадоева и 22-летняя Ирина Иванова на Чемпионата России по велоспорту в Ижевске. Наград они удостоены по итогам выступления на многодневной гонке, состоящей из четырех этапов, «Шоссе - критериум 20-40 км». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Золото» и «серебро» завоевали великолукские велогонщицы на Чемпионате России

Маргарита Сырадоева и Ирина Иванова — воспитанницы великолукского филиала Центра спортивной подготовки Псковской области. Они входят в состав сборной России по велоспорту, имеют многочисленные награды национальных чемпионатов в групповых гонках, выступали на Чемпионатах мира и Европы.

Сейчас спортсменки готовятся к Чемпионату России по велоспорту в индивидуальной и групповой гонках. Он состоится с 13 по 17 августа в Самаре и станет отборочным для участия в Чемпионате мира и Чемпионате Европы.

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