Более 45 млн рублей выделены на поддержку псковских фермеров

Более 45 млн рублей выделены на гранты для фермеров в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Приём заявок на получение грантовой поддержки для начинающих фермеров, на развитие семейных ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов уже начался. Он продлится до 4 сентября.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области: http://cx.pskov.ru в разделе «Конкурсы для фермеров».

Программа поддержки фермеров действует в Псковской области с 2012 года. За это время гранты получили 146 фермерских хозяйств: около 120 начинающих фермеров и более 20 семейных животноводческих ферм. В общей сложности им выплатили около 330 млн рублей.

В прошлом году гранты поддержку получили 15 фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области.

Гранты предоставляются по программе «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».