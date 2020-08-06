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Экономика / Инвестиции

Для площадки ОЭЗ «Моглино-2» начали проектировать объекты инфраструктуры

6 августа 2020 года, 13:13

Для площадки особой экономической зоны «Моглино-2» начали проектировать объекты инфраструктуры. Работы идут по графику, сообщила и. о. генерального директора особой экономической зоны Наталья Юшко в интервью Псковскому агентству информации.

По её словам, администрация область и руководство «Моглино» в «ручном режиме» взаимодействуют с подрядчиками по строительству каждого объекта, оперативно разрабатываются планы по решению возникающих вопросов.

На создание инфраструктуры «Моглино-2» пойдут 900 млн рублей, которые выделены по индивидуальной программе социально-экономического развития области из федерального бюджета. Наталья Юшко отметила, что сейчас в настоящее время с Минпромторгом прорабатываются возможные варианты предоставления финансирования, чтобы все работы по строительству объектов инфраструктуры были завершены в срок. Основной задачей гостья эфира назвала обеспечение запуска первой очереди завода «Титан-Полимер» в конце текущего года.

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