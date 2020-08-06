Ещё на 20 человек вырос список заражённых коронавирусом в Псковской области

Ещё 20 человек пополнили список заражённых коронавирусом в Псковской области. Таким образом общее число заражённых выросло до 3 тыс. 889, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

За сутки 5 августа 11 новых заболевших выявлены в Пскове (всего 1 тыс. 209), три — в Псковском районе (всего 318), два — в Великих Луках (всего 780), по одному - Островском (всего 276), Невельском (всего 135), Себежском (всего 25) и Пыталовском (всего 22) районах.

Выздоровели за минувшие сутки 13 человек. Всего победил заболевание 2 тыс. 791 заражённый Псковской области. Из-за коронавируса умерли 55 человек.

По данным на 6 августа, в регионе провели 67 тыс. 426 исследований на выявление заболевания.