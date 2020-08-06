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Политика / Власть

Депутаты согласовали отставку главы Великолукского района и назначили исполняющего полномочия

6 августа 2020 года, 11:59

Депутаты Собрания Великолукского района приняли отставку Сергея Петров с поста главы муниципалитета. За это они проголосовали на сессии 6 августа, сообщает газета «Наш путь». Сергей Петров написал заявление об уходе по собственному желанию.

Также на сессии был назначен исполняющий полномочия главы района. 7 августа руководить муниципалитетом будет первый заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Алексей Кузьмин.

Депутаты согласовали отставку главы Великолукского района и назначили исполняющего полномочия
Алексей Кузьмин

Алексей Геннадьевич Кузьмин родился 10 апреля 1972 года в Риге. Школу же он окончил в Великих Луках.

Образование получил в Великолукском государственном институте физической культуры по специальности «Физическая культура». После окончания вуза в 1994 году работал учителем физкультуры в школе.

В 2001 году перешёл на заводе «Транснефтемаш», где проработал до 2011 года. Трудился сначала в службе безопасности, затем - механиком в транспортном участке.

С 2011 года начал работать в системе жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района. С августа 2014 года по октябрь 2018 года он возглавлял ООО «Управляющая компания». В ноябре 2018 года стал первым заместителем главы администрации Великолукского района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

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