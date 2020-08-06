Множественные травмы получил водитель вылетевшего в кювет ВАЗа в Пыталовском районе

Множественные травмы получил 70-летний водитель вылетевшей в кювет автомашины ВАЗ-2105 в деревне Подлипье Пыталовского района. Авария случилась 5 августа около 15:30 из-за того, что пенсионер не справился с управлением, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. У мужчины диагностировали автотравму, сочетанную рану, закрытую черепно-мозговую травму, сотрячение головного мозга, закрытый перелом 1-5 ребер, закрытый оскольчатый перелом вертлужной впадины, закрытый перелом лобковой седалищной кости со смещением, травматический шок. Его поместили в больницу.