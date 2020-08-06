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Происшествия / ДТП

Множественные травмы получил водитель вылетевшего в кювет ВАЗа в Пыталовском районе

6 августа 2020 года, 10:56

Множественные травмы получил 70-летний водитель вылетевшей в кювет автомашины ВАЗ-2105 в деревне Подлипье Пыталовского района. Авария случилась 5 августа около 15:30 из-за того, что пенсионер не справился с управлением, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. У мужчины диагностировали автотравму, сочетанную рану, закрытую черепно-мозговую травму, сотрячение головного мозга,  закрытый перелом 1-5 ребер, закрытый оскольчатый перелом вертлужной впадины, закрытый перелом лобковой седалищной кости со смещением, травматический шок. Его поместили в больницу.

Множественные травмы получил водитель вылетевшего в кювет ВАЗа в Пыталовском районе

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В этот же день около 17:10 в Пустошке на 472-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель 31-летний водитель скутера «Санбин» врезался в ехавший впереди автомобиль «Фольксваген Гольф». По предварительным данным 35-летняя пассажирка скутера получила рваную рану теменно-затылочной области справа. Водитель скутера отказался от освидетельствования.

Множественные травмы получил водитель вылетевшего в кювет ВАЗа в Пыталовском районе

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

По фактам аварий проводятся проверки.

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