Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Инвестиции

Ещё два резидента ОЭЗ «Моглино» намерены приступить к строительству заводов в этом году

6 августа 2020 года, 13:40

В этом году намерены начать строительство заводов ещё два резидента особой экономической зоны «Моглино». Это ОО «Елме Мессер Рус», которое будет производить сжиженные газы, и ООО «Евробит», занимающееся изготовлением модифицированного битума, сообщила и. о. генерального директора особой экономической зоны Наталья Юшко в интервью Псковскому агентству информации.

В настоящее время активное строительство ведёт якорный резидент «Моглино» ООО «Титан-Полимер». Компания возводит главный производственный корпус, также идёт поставка основного технологического оборудования для производства БОПЭТ-пленок. В реализацию проекта инвестор вложил порядка 3,8 млрд. рублей.

Кроме того, рассказала Наталья Юшко, обустройство помещений и монтаж оборудования на арендованных площадях ведут производитель синтетических алмазов «Синтез Технолоджи» (по производству синтетических алмазов) и компания «Веллеранд Аутоматив Рус», специализирующаяся на системах очистки выхлопа газов для легковых автомобилей. Запуск производств намечен до конца текущего года.

Всего у особой экономической зоны сейчас 15 резидентов, большая часть из них ведёт проектные работы и в скором времени приступит к строительству заводов. Две компании уже работают.

Наталья Юшко подчеркнула, что несмотря на эпидемическую ситуации, резиденты «Моглино» не изменили своей стратегии и готовы реализовывать свои проекты в соответствии с бизнес-планами. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 35 тысяч сертификатов на допобразование выдали в Псковской области
Ведерников поставил задачу поднять до 70% уровень реализации нацпроектов к 1 сентября
20 новых туристических маршрутов готовят в Псковской области
Определены участники Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
Административное нарушение выявили псковские полицейские при проверке маршруток
«Золото» и «серебро» завоевали великолукские велогонщицы на Чемпионате России
Более 45 млн рублей выделены на поддержку псковских фермеров
Для площадки ОЭЗ «Моглино-2» начали проектировать объекты инфраструктуры
Ещё на 20 человек вырос список заражённых коронавирусом в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
На площадку становись!

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
4 августа 16:25

На площадку становись!

Товары псковских предпринимателей теперь можно купить в одном месте, не выходя из дома
Дело о шоколаде

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 июля 11:37

Дело о шоколаде

Как сотрудница банка превратилась в шоколатье
Моногород Печоры – новые возможности для инвестора

Экономика / Инвестиции
21 июля 09:49

Моногород Печоры – новые возможности для инвестора

Шесть инвестиционных проектов планируют реализовать в городе