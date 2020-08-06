Ещё два резидента ОЭЗ «Моглино» намерены приступить к строительству заводов в этом году

В этом году намерены начать строительство заводов ещё два резидента особой экономической зоны «Моглино». Это ОО «Елме Мессер Рус», которое будет производить сжиженные газы, и ООО «Евробит», занимающееся изготовлением модифицированного битума, сообщила и. о. генерального директора особой экономической зоны Наталья Юшко в интервью Псковскому агентству информации.

В настоящее время активное строительство ведёт якорный резидент «Моглино» ООО «Титан-Полимер». Компания возводит главный производственный корпус, также идёт поставка основного технологического оборудования для производства БОПЭТ-пленок. В реализацию проекта инвестор вложил порядка 3,8 млрд. рублей.

Кроме того, рассказала Наталья Юшко, обустройство помещений и монтаж оборудования на арендованных площадях ведут производитель синтетических алмазов «Синтез Технолоджи» (по производству синтетических алмазов) и компания «Веллеранд Аутоматив Рус», специализирующаяся на системах очистки выхлопа газов для легковых автомобилей. Запуск производств намечен до конца текущего года.

Всего у особой экономической зоны сейчас 15 резидентов, большая часть из них ведёт проектные работы и в скором времени приступит к строительству заводов. Две компании уже работают.

Наталья Юшко подчеркнула, что несмотря на эпидемическую ситуации, резиденты «Моглино» не изменили своей стратегии и готовы реализовывать свои проекты в соответствии с бизнес-планами.