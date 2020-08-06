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Происшествия / Преступление

Начальник одного из подразделений псковской пожарной части отбирал у подчинённых премии

6 августа 2020 года, 09:25

Начальник одного из подразделений пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» требовал от подчинённых делиться премиями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Начальник одного из подразделений псковской пожарной части отбирал у подчинённых премии

Фото пресс-службы СУ СК

Из материалов уголовного дела следует что, руководитель подразделения высказал своим подчиненным незаконное требование о передаче ему части единовременной денежной премии по итогам работы в 2019 году. Сотрудники, опасаясь неблагоприятных последствий по службе, выполнили требования и передали руководителю более 60 тыс. рублей. Полученными деньгами начальник подразделения распорядился по своему усмотрению.

Начальник одного из подразделений псковской пожарной части отбирал у подчинённых премии

Фото пресс-службы СУ СК

5 августа следователи следственного управления совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России провели более 10 обысков в Пскове и Пушкинских Горах: дома у подозреваемого, в его автомобиле, рабочем кабинете, а также по месту жительства иных сотрудников Главного управления МЧС России по Псковской области и в служебных кабинетах ведомства. Следователи изъяли денежные средства и документацию.


В отношении начальника подразделения пожарной части возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышения должностных полномочий).

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