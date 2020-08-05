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Общество

Михаил Ведерников поздравил Сергея Чубарыкина с назначением командиром 76 дивизии

5 августа 2020 года, 22:09

- Руководство старейшим соединением Воздушно-десантных войск России – это огромная ответственность и большая честь. А учитывая статус 76ДШД в регионе, новому командиру также предстоит стать важной частью общественной жизни Псковской области, - написал губернатор Михаил Ведерников в своем Инстаграме. - От всей души поздравляю Сергея Викторовича с назначением, желаю сохранить и преумножить славные традиции наших гвардейцев-десантников.

Прежнего командующего дивизией  Игоря Григорьевича Каплия Михаил Ведерников поблагодарил за службу и конструктивное взаимодействие.


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