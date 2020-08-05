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Общество

Инфекционную больницу строят с опережением графика

5 августа 2020 года, 19:21

Инфекционную больницу строят с опережением графика. Готовность псковского объекта 60%, великолукского 45%. Об этом говорили на рабочем  совещании у губернатора Михаила Ведерникова 5 августа, сообщает пресс-служба областной администрации.

Наружные работы практически завершены, активно ведется внутренняя отделка помещений.

Сейчас для будущих медицинских учреждений уже ищут специалистов, часть будущих сотрудников в настоящее время проходит обучение.

На базе данных лечебных учреждений можно будет пройти альтернативную военную службу тем новобранцам, которые имеют специализированное медицинское образование. Губернатор подчеркнул, что это направление требует тщательной проработки, так как в первую очередь необходимо обеспечить соответствующее качество работы.

Особое внимание было уделено Великим Лукам. Стороны рассмотрели возможности развертывания на базе филиала нескольких коек детского отделения, а также вопросы обозначения санитарных зон.


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