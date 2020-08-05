Дорогу Заполье-Гдов отремонтировали досрочно

10,8 километров дороги Заполье-Гдов отремонтировали на 1,5 месяца раньше срока. Ремонт делали по нацпроекту БКАД. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников у себя в Инстаграме.

- Помимо самого дорожного покрытия, подрядчик уложил асфальтобетонную смесь на пересечения и съезды, укрепил обочины, отремонтировал 10 автобусных остановок и на 5 из них установил павильоны. Пробы дорожного полотна, испытанные в лаборатории, показали хороший результат, нареканий нет. Достойная работа. Так держать! - написал губернатор.