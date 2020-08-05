Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Знай наших!

Почётное звание для работников сельского хозяйства хотят ввести в Псковской области

5 августа 2020 года, 17:32

В Псковской области хотят ввести почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Об этом рассказал начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире  ПАИ-livе 5 августа.

По его словам, с такой инициативой к губернатору Михаилу Ведерникову планирует выйти актив отрасли. «Мы показываем неплохие результаты на фоне России и СЗФО», - подчеркнул Николай Романов.

Ранее в регионе были введены почётные звания «Заслуженный работник социальной защиты населения», «Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный работник СМИ», «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поздравил Сергея Чубарыкина с назначением командиром 76 дивизии
Один человек заболел коронавирусом в Печорском паломническом центре
Инфекционную больницу строят с опережением графика
Дорогу Заполье-Гдов отремонтировали досрочно
15,5 тыс. тонн зерна намолотили в Псковской области
Количество ДТП и пострадавших в них сократилось в Пскове
Расширен список пациентов для тестирования на коронавирус в Псковской области
О хорошем урожае в Псковской области заявил глава комитета по сельскому хозяйству
Ещё 30 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Земля и воля

Общество
5 августа 12:54

Земля и воля

Испугавшись коронавируса, псковичи бросились покупать дачные участки
«Хотим остаться здесь»

Общество
5 августа 12:04

«Хотим остаться здесь»

Участники программы переселения соотечественников признаются, что полюбили Псков и намерены здесь жить, работать и растить детей
Остановка по требованию

Общество / Здоровье
5 августа 11:42

Остановка по требованию

Почему болят мышцы ног?