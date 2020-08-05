Почётное звание для работников сельского хозяйства хотят ввести в Псковской области

В Псковской области хотят ввести почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Об этом рассказал начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире ПАИ-livе 5 августа.

По его словам, с такой инициативой к губернатору Михаилу Ведерникову планирует выйти актив отрасли. «Мы показываем неплохие результаты на фоне России и СЗФО», - подчеркнул Николай Романов.

Ранее в регионе были введены почётные звания «Заслуженный работник социальной защиты населения», «Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный работник СМИ», «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области».