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Экономика / Сельское хозяйство

15,5 тыс. тонн зерна намолотили в Псковской области

5 августа 2020 года, 17:09

В Псковской области уже намолотили 15,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Убраны 3,7 тыс. га, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Валовое производство рапса составило около 6 тыс тонн, а это на тонну больше показателя на аналогичный период прошлого года.

По урожайности зерновых культур и рапса в лидерах оказались Палкинский (73 ц/га зерна и 37 ц/га рапса), Островский (70 ц/га и 37 ц/га соответственно), Пыталовский (65 ц/га и 34 ц/га соответственно) районы. Незначительно от них отстают Пушкиногорский, Псковский и Опочецкий районы.

Также сельхозпроизводителям региона удалось собрать 30 тонн картофеля и около 9 тонн овощей открытого грунта.

Всего в этом году планируется убрать 43 тыс. га зерновых, 8 тыс. га рапса, около 2 тыс. га картофеля, порядка 1 тыс. га овощей открытого грунта. 

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