Количество ДТП и пострадавших в них сократилось в Пскове

За семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным период прошлого в Пскове сократилось число ДТП и пострадавших в них. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, зафиксировано 111 аварий, что на 20 меньше, чем в прошлом году. Травмы получил 141 человек, в прошлом году — 158. Количество погибших не изменилось — 4.

Водители были виновниками 98 ДТП, в таких авариях погибли 4 человека и пострадали 128.

Чаще всего в Пскове случаются наезды на пешеходов: их зафиксировали 48, пострадали 48 человек, погибли 3. На нерегулируемых пешеходных переходах случились 19 ДТП, в которых 21 человек получил ранения, на регулируемых — 6 аварий с шестью ранеными.

Также в числе наиболее распространённых видов ДТП — столкновения транспортных средств. Их было 40, в результате 1 человек погиб и 67 пострадали.

Пешеходы спровоцировали 16 ДТП: 14 человек получили ранения и два скончались.

За семь месяцев текущего года в Пскове по вине нетрезвых водителей случились 9 ДТП, пострадали в них 9 человек.

С участием детей зафиксированы 18 аварий, в списке пострадавших оказались 20 несовершеннолетних.