Расширен список пациентов для тестирования на коронавирус в Псковской области

В Псковской области расширен список пациентов для исследования на коронавирус в целях повышения охвата граждан тестированием. Теперь анализы будут брать у тех, кто обращается с симптомами ОРВИ и гриппа, подростков, беременных, людей старше от 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, с тяжелым и нетипичным течением вирусных заболеваний. Об этом шла речь на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 5 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Сейчас очень важно не снижать уровень тестирования населения. И если у нас объективно снижается количество тестируемых, то нужно определять новые группы риска», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук отметил, что на коронавирус уже обследован каждый 10 житель региона. На антитела проверили 4 тыс. 490 человек, иммунитет был выявлен у 3,8%.

Александр Нестерук добавил, что очередей в лабораториях сейчас нет, исследования проводятся своевременно.