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Экономика / Сельское хозяйство

О хорошем урожае в Псковской области заявил глава комитета по сельскому хозяйству

5 августа 2020 года, 16:03

 О хорошем урожае в этом году в Псковской области заявил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов в эфире ПАИ-live. «Вырастили очень много», - прокомментировал он.

О хорошем урожае в Псковской области заявил глава комитета по сельскому хозяйству

Фото Андрея Степанова

При этом гость эфира заметил, что для того, чтобы убрать урожай, нужна хорошая погода. «Если за две недели ничего не случится, то всё будет хорошо», - сказал Николай Романов.

По урожайности пшеницы он выделил Островский и Палкинский районы. Там с гектара собирают 70 и 69 центнеров соответственно. «Это вообще космос для Псковской области», - заявил Николай Романов.

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