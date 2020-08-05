О хорошем урожае в Псковской области заявил глава комитета по сельскому хозяйству

О хорошем урожае в этом году в Псковской области заявил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов в эфире ПАИ-live. «Вырастили очень много», - прокомментировал он.

При этом гость эфира заметил, что для того, чтобы убрать урожай, нужна хорошая погода. «Если за две недели ничего не случится, то всё будет хорошо», - сказал Николай Романов.

По урожайности пшеницы он выделил Островский и Палкинский районы. Там с гектара собирают 70 и 69 центнеров соответственно. «Это вообще космос для Псковской области», - заявил Николай Романов.