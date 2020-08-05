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Общество / Здоровье

До выздоровления последнего пациента будут сохранены доплаты для псковских медиков

5 августа 2020 года, 15:03

До выздоровления последнего пациента от коронавируса будут сохранены доплаты для медиков в Псковской области. В тоже время, выплаты для сотрудников Скорой медицинской помощи планируется пересмотреть в начале августа. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 5 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор подчеркнул, что все доплаты в июле были сохранены, но заметил, что «некоторые неправильно восприняли информацию».

Также заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина рассказала, что с начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразился 181 медработник. Ситуация с заболеваемостью среди медиков мониторится ежедневно.

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