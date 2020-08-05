Губернатор поздравил с назначением нового командира псковской дивизии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Сергея Чубарыкина с назначением на должность командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«За годы службы вы снискали авторитет сильного руководителя, широко известного своей ответственностью, смелостью и любовью к Родине. Высокое доверие, оказанное вам руководством Вооруженных Сил Российской Федерации, лучшим образом доказывает ваши выдающиеся личные и профессиональные качества», — подчеркнул губернатор.

Он пожелал Сергею Чубарыкину дальнейших успехов на новом месте службы, крепкого здоровья и благополучия. «Уверен, вашими трудами слава вверенной дивизии будет многократно приумножена», — сказал Михаил Ведерников.

Сергей Чубарыкин назначен на должность командира Псковской дивизии Указом президента России. До него комдивом был Игорь Каплий.