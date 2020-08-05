Вакцинация против гриппа в Псковской области стартует в августе. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 5 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Александра Нестерука, планировалось провакцинировать 50% населения, но теперь стоит задача привить 60%.

Главный внештатный инфекционист региона Ираида Сивачёва добавила, что привить необходимо 359 тыс. человек, в том числе 69 тыс. детей.

Ираида Сивачёва заявила, что «Именно вакцинация против гриппа будет являться важным мероприятием по сохранению здоровья и снижению смертности населения», - подчеркнула инфекционист.

Александр Нестерук заметил, что на этот год запланировано и проведение прививок против коронавируса.