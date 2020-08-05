Очаг коронавируса выявили в паломническом центре Псково-Печерского монастыря

В паломническом центре Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря выявили очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 5 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Ещё один очаг, где сразу выявили шесть заражённых, обнаружили в частной стоматологической клинике. «Вспышки локализованы, но приходится ужесточать требования», - сказал губернатор.

Что касается монастырского центра, то там рекомендовано ограничить число паломников и усилить контроль за профилактикой. «Уже обсудили этот вопрос с митрополитом», - сказал губернатор. Также он попросил главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука дать рекомендации для паломнического центра.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко добавила, что за время пандемии в Псковской областной клинической больнице были выявлены 8 очагов коронавируса. Сейчас действующими остаются два очага.

Михаил Ведерников, несмотря на стабилизацию эпидемической ситуации, призвал соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты, следовать рекомендациям Роспотребнадзора.