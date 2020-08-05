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Общество / Здоровье

Через неделю планируется обсудить открытие бассейнов и кинотеатров в Псковской области

5 августа 2020 года, 10:55

Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области не изменится в худшую сторону, то через неделю начнут обсуждать переход к третьему этапу снятия ограничений. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 5 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды». «Будем говорить о работе бассейнов, театров, кинотеатров и досуговых учреждений», - добавил он.

Через неделю планируется обсудить открытие бассейнов и кинотеатров в Псковской области
Михаил Ведерников
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Псковской области стабилизировалась: в воскресенье был выявлен только 1 новый случай, в понедельник — 4. «Вчера — плюс 30, но это тоже в пределах разумного», - сказал Михаил Ведерников. При этом он обратил внимание на рост числа COVID-диссидентов, которые отказываются верить в опасность коронавируса и не следуют требованиям Роспотребнадзора.

Губернатор напомнил, что за введением первых ограничительных мер последовали несколько месяцев напряжённой борьбы. «Нам удалось вовремя провести всю подготовку и в июне мы уверенно прошли пик распространения заболевания. Вместе мы справились, благодаря самоотверженной работе наших медиков, ответственному подходу жителей, помощи президента, Правительства и наших коллег из Москвы и Санкт-Петербурга», - заявил губернатор.

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