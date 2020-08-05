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Культура / Фестиваль

Второй концерт «Спасибо медикам» Псковской области назначен на 29 августа

5 августа 2020 года, 10:40

Второй концерт «Спасибо медикам» Псковской области назначен на 29 августа. Состоится он на территории Кремля в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Начало концерта — в 20:00, вход — с 19:00.

Второй концерт «Спасибо медикам» Псковской области назначен на 29 августа

Для псковичей выступят Евгения Зима Band, Аркадий Галковский

(саксофон) и Екатерина Андреева (вокал).

Билеты можно купить онлайн на сайте tkd-pskov.ru.

Первый концерт «Спасибо медикам» состоялся 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо». Выступления организованы в рамках благотворительного проекта #СпасибоМедикам Псковской области, который организовала Театрально-концертная дирекция совместно с администрацией региона для поддержки медицинских работников региона, пострадавших от COVID-19. За счёт взносом спонсоров и псковичей удалось собрать более 600 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров. 

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