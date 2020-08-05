В псковской 76-й дивизии сменился командир

Прежний командир дивизии генерал-майор Игорь Каплий зачислен слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил российской Федерации. Андрей Сердюков поблагодарил его за безупречную службу в должности командира соединения и пожелал дальнейших успехов в службе. Также командующий ВДВ вручил Игорю Каплию именное оружие – 9-миллиметровый пистолет Ярыгина (ПЯ).

Также Андрей Сердюков в сопровождении офицеров командования ВДВ и управления соединения проверил, как идёт подготовка к международному этапу конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод». Состязания пройдут в рамках «АрМИ-2020» с 23 августа по 1 сентября. Руководящий состав осмотрел объекты полигона «Завеличье», места для проживания и питания участников конкурса.