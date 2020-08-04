В Псковской области зарегистрировано всего четыре новых случая заболевания коронавирусом

Всего четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Начались будни, тестирование снова ведётся в полную силу. Тем не менее, всего +4 новых случая при +23 выздоровевших», - рассказал он.

По словам губернатора, снижение по сравнению с прошлой неделей значительное.

Глава региона также отметил, что обсуждение третьего этапа снятия ограничений планируется «сразу, как только это станет возможным»