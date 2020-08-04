Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области зарегистрировано всего четыре новых случая заболевания коронавирусом

4 августа 2020 года, 22:26

Всего четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Начались будни, тестирование снова ведётся в полную силу. Тем не менее, всего +4 новых случая при +23 выздоровевших», - рассказал он.

По словам губернатора, снижение по сравнению с прошлой неделей значительное.

Глава региона также отметил, что обсуждение третьего этапа снятия ограничений планируется «сразу, как только это станет возможным»

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заместитель губернатора проконтролировал строительство детского сада на улице Алехина в Пскове
Представители ТПП России и Белоруссии на веб-марафоне поговорят о туризме в условиях пандемии
Строительство социального городка под Псковом планируется завершить в 2022 году
В Пскове планируется открыть колумбарий
Дорогу от себежской деревни Долосцы до границы с Белоруссией отремонтировали
Три тысячи антивандальных кресел поставят в Зелёном театре Пскова
В Великих Луках бомж намеревался угнать и сдать на металлом автомобиль
Участок улицы Некрасова закроют для транспорта 6 августа
Стартовало голосование по выбору граффити для технических сооружений Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Культура вне границ

Общество
4 августа 12:46

Культура вне границ

Псковские общественники провели викторину по истории и культуре псковичей и их ближайших соседей
Первый в России «Социальный городок»

Общество
31 июля 11:24

Первый в России «Социальный городок»

Ростовский подрядчик «Газпрома» открыл подразделение в Пскове для строительства социально значимого объекта

Почему болит горло?

Общество / Здоровье
28 июля 13:03

Почему болит горло?

Увеличенные миндалины являются признаком целого ряда заболеваний