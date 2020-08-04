Заместитель губернатора проконтролировал строительство детского сада на улице Алехина в Пскове

Строительную площадку детского сада на улице Алексея Алехина в Пскове посетил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор оценил объемы проделанных работ и темпы реализации проекта. На первом этаже строящегося здания в настоящий момент ведутся работы по прокладке электрических сетей. Параллельно ведется устройство внешних инженерных коммуникаций, а также возведение третьего этажа учреждения. На объекте задействовано порядка 80 человек и 7 единиц техники.

Василий Осипов указал подрядчику на значительное отставание от графика по целому ряду направлений. По его словам, проект с самого начала столкнулся с сложностями в реализации, поэтому необходимо значительно увеличить темпы работ, потому что до срока сдачи объекта остается мало времени. Для решения задач он посоветовал использовать собственные ресурсы или привлечь дополнительные субподрядные организации.

Представители подрядной организации сообщили, что необходимо дополнительное авансирование проекта для закупки оборудования и малых архитектурных форм. Василий Осипов отметил, что этот вопрос в ближайшее время будет проработан профильными специалистами областной администрации. Также стороны обсудили другие рабочие вопросы.