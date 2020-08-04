Представители ТПП России и Белоруссии на веб-марафоне поговорят о туризме в условиях пандемии

5 августа на базе Торгово-промышленной палаты Псковской области состоится туристский веб-марафон «Движение навстречу». Как сообщили «Псковской правде» организаторы мероприятия, в нем примет участие три Торгово-промышленных палаты регионов РФ и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Участников веб-марафона поприветствуют вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев, а также президенты Новгородской торгово-промышленной палаты, ТПП Республики Коми и генеральный директор Брестского отделения БелТПП.

Участники мероприятия акцентируют внимание на новой реальности в туризме в условиях пандемии. И.о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова расскажет об основных трендах государственной политики в сфере туризма в нашем регионе. Директор Бюро путешествий «Континент», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова выступит с презентацией на тему «Открывая Псков». Также на мероприятии будут представлены гостинично-ресторанные комплексы «Амарис» (Великие Луки) и «Двор Подзноева» (Псков). Заведующая отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Ирэна Заблоцкая презентует санатории и базы отдыха учреждения.

О готовности Великого Новгорода принимать туристов в новом сезоне расскажет директор МБУ «Центр развития туризма «Красная Изба» Марина Лебедева. Участником мероприятия станет частный семейный музей каменных жерновов из соседнего региона. От национального парка «Валдайский» выступит эколог Максим Пономарев. Курорт «Старая Русса» презентует коммерческий директор Дарья Денисова.

Белорусскую часть марафона откроет председатель правления Ассоциации организаций туризма «Партнёрство» Михаил Юркевич. Затем выступит начальник туристического информационного центра ОАО «Туристический комплекс «Брест Интурист» Екатерина Фомина. Четырехзвездочный отель «Эрмитаж» из города Бреста ждет российских гостей. Агротуристический кластер «Муховэцька кумора» презентует Алла Поликарпук. С объектами медицинского туризма Брестской области познакомят санатории «Брестье» и «Буг».

Также о проблемах и перспективах сельского туризма расскажут коллеги из Республики Коми. С вескими аргументами и 10-ю причинами посетить Республику Коми и наладить перспективное сотрудничество выступит директор Финно-угорского этнопарка Елена Иванова.

«Главная задача для всей туристической отрасли как России, так и в Республике Беларусь, в особенности для наших презентантов, – создать максимально комфортные и безопасные условия для всех желающих путешествовать в этом сезоне», - отметили организаторы.

Конференция будет доступна для просмотра на главном Youtube-канале ТПП РФ в 11.00 утра московского времени. Трансляция автоматически появится на главной странице.



