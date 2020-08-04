Строительство социального городка под Псковом планируется завершить в 2022 году

Строительство социального городка планируется завершить в 2022 году, сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в эфире проекта ПАИ-live 4 августа.

По ее словам, проект социального городка под Псковом доработан. Средства на его строительство в течение двух-трёх лет средства не выделялись. «Финансирование прекратили, потому что Минтруд решил, что строится социальное жилье, а не жильё для оказания помощи пожилым», - пояснила Елена Бибикова.

Сенатор отметила, что большая работа была проведена, в том числе, губернатором Михаилом Ведерниковым. «В прошлом году удалось доказать, что это учреждение строится для людей, которые нуждаются в уходе в рамках создания системы долговременного ухода за пожилыми. В результате мы получили более 400 млн рублей, но достаточно поздно. В этом году провели корректировку и конкурс, выиграла ростовская организация, которая приступила к работе», - рассказала Елена Бибикова.

За работами по строительству социального городка можно наблюдать в режиме онлайн при помощи установленных там камер. «Комплекс очень хороший, и рядом есть Детская деревня - SOS, что позволит пожилым контактировать с детьми», - отметила Елена Бибикова.