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Общество / Коммуналка

В Пскове планируется открыть колумбарий

4 августа 2020 года, 17:51

В Пскове планируется открыть колумбарий. Его создание предусматривает концепция благоустройства территории кладбища «Орлецы-4», сообщает Псковское агентство информации. Колумбарий должен быть в виде стены на границе кладбища.

Также там планируется вырубка деревьев и кустарников, понижение уровня грунтовых вод, организация рельефа, выделение кварталов для захоронения и очередность их использования, подсыпка и укрепление откосов. Должны на кладбище появится таблички с номерами кварталов, скамейки, урны, резервуары для воды, контейнерные площадки.

Кроме того, власти рассчитывают привести в порядок главную аллею с асфальтобетонным покрытием и тротуаром, межквартальные и внутриквартальные проезды, сделать разворотную площадку для транспорта площадью 600 квадратных метров. Ещё один пункт — установка освещения.

Всего будет благоустроен участок площадью 61 тыс. 256 квадратных метров.

В настоящее время на сайте госзакупок объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Начальная цена контракта составляет 2 млн 238 тыс. 649 рублей.  

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