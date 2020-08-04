Дорогу от себежской деревни Долосцы до границы с Белоруссией отремонтировали

Дорогу от деревни Долосцы в Себежском районе до границы с Белоруссией отремонтировали. Качество проведённых работ оценил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Ремонт шёл в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На дороге заменили около 30 тыс. квадратных метров асфальта, на площади 15 тыс. квадратных метров укрепили обочины, отремонтировали съезды, три водопропускные трубы, две автобусные остановки. Также была нанесена разметка. Теперь предстоит смонтировать уличное освещение автобусной остановки и пешеходного перехода в центре деревни.

Кроме того, Борис Елкин обсудил планы по ремонту дорог с главой Себежского района Леонидом Курсенковым. В этом году намечены работы на въездах в Себеж на участке до перекрестка улиц 7-го Ноября, Строителей и Сенцовской и на въезде в Себеж со стороны трассы М9 в деревне Новоселье. В планах - ремонт дорог деревнях Чернея и Бельнино.

На 2022 год намечен ремонт 1,2 километра дороги в посёлке Березка, дороги Толкачево — Себеж — Заситино, моста через реку Идрянка, установка освещения и автобусных остановок в деревнях Зародищи, Новоселье, Осыно. В планах также разработка проекта по асфальтированию дороги, обустройству тротуаров и уличного освещения в деревне Эпимахово.

В графике на 2023 год реконструкция дороги Себеж — Глембочино — Байдаково — граница с Белоруссией, включающая в себя замену асфальта, установка освещения, ремонт тротуаров и пешеходных переходов.