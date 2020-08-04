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Культура / Событие

Три тысячи антивандальных кресел поставят в Зелёном театре Пскова

4 августа 2020 года, 16:45

3 тыс. 10 антивандальных пластмассовых кресел будут установлены в Зелёном театре Пскова, сообщается на сайте госзакупок.

Три тысячи антивандальных кресел поставят в Зелёном театре Пскова

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 840 тысяч 500 рублей. 3 тыс. индивидуальных пластмассовых сидений должны иметь двойную спинку, глянцевую поверхность. На них будут закреплены номера. Ещё 10 штук — это пластмассовые сиденья в сборе на стойке.

Закупает кресла Управление культуры администрации Пскова. Аукцион назначен на 5 августа.

Реконструкция Зелёного театра в Пскове ведётся на средства правительственного гранта. Ранее там заменили сцену и установили экран.

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