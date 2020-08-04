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Происшествия / Преступление

В Великих Луках бомж намеревался угнать и сдать на металлом автомобиль

4 августа 2020 года, 16:18

В Великих Луках 43-летний ранее судимый мужчина без определённого места жительства намеревался угнать автомобиль «Фольксваген Пассат». Произошло это 3 августа на улице Пушкина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Проезжавшие мимо припаркованной иномарки сотрудники ГИБДД заметили, что заднее стекло автомобиля разбито, а внутри находится человек. Мужчина в тот момент разбирал рулевую колонку. Он пояснил стражам порядка, что хотел завести машину, чтобы сдать ее в ближайший пункт приема металла.

43-летний владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением о краже имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

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