Участок улицы Некрасова закроют для транспорта 6 августа

6 августа в Пскове закроют для транспорта участок улицы Некрасова между Комсомольским и Музейными переулками. Проезд будет запрещён с 12:00 до 15:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
6 августа в Пскове закроют для транспорта участок улицы Некрасова между Комсомольским и Музейными переулками. Проезд будет запрещён с 12:00 до 15:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Перекрытие улицы связано с проведением работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты».
В качестве объезда автомобилистам предлагается использовать Комсомольский переулок и улицу Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улицу Советскую (движение к Октябрьскому проспекту). Водителей просят обращать внимание на схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.