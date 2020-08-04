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Транспорт / Инфраструктура

Участок улицы Некрасова закроют для транспорта 6 августа

4 августа 2020 года, 16:02

6 августа в Пскове закроют для транспорта участок улицы Некрасова между Комсомольским и Музейными переулками. Проезд будет запрещён с 12:00 до 15:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Участок улицы Некрасова закроют для транспорта 6 августа

Фото Дарьи Хватковой

Перекрытие улицы связано с проведением работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты».

В качестве объезда автомобилистам предлагается использовать Комсомольский переулок и улицу Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улицу Советскую (движение к Октябрьскому проспекту). Водителей просят обращать внимание на схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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