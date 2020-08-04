Участок улицы Некрасова закроют для транспорта 6 августа

6 ноября 17:24 «Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки» Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация