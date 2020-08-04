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Экономика / Туризм

Более миллиона пассажиров перевели поезда «Псков — Санкт-Петербург»

4 августа 2020 года, 14:34

Более миллиона пассажиров перевезли скоростные поезда «Ласточка», курсирующие между Псковом и Санкт-Петербургом». Ещё 142 тысячи человек воспользовались поездом, который ходит по маршруту «Псков — Новгород — Петрозаводск». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Поезд «Псков - Санкт-Петербург» был запущен ровно два года назад 4 августа благодаря договорённостям губернатора Михаила Ведерникова и руководства ОАО «РЖД». С сентября 2019 года маршрут «Ласточки» продлили до Печор. В ноябре прошлого года была запущена четвёртая пара — поезд начал ходить и ночью.

Сообщение между Псковом, Новгородом и Петрозаводском было открыто в феврале прошлого года. Поезд делает остановки в Порхове и Дно.

Михаил Ведерников считает развитие транспортной инфраструктуры региона одним из приоритетных направлений работы.

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