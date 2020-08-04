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Общество / Важная дата

Соболезнование родным себежского ветерана Антонины Клубковой выразил губернатор

4 августа 2020 года, 13:38

 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнование родным и близким партизанки, участницы Великой Отечественной войны, почётного гражданина Себежского района Антонины Клубковой. «К большому сожалению, уходят из жизни наши ветераны», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Соболезнование родным себежского ветерана Антонины Клубковой выразил губернатор

Фото из Instagram губернатора

«В 11 лет она осталась сиротой: родителей забрала война. После этого приняла решение помогать партизанам и стала разведчицей. Несколько раз враги ловили её, допрашивали, избивали, и лишь чудом храброй девочке удавалось избежать смерти», - рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, после войны Антонина Клубкова работала бухгалтером, на пенсии она вела активную общественную работу: участвовала во всех мероприятиях, связанных с памятными военными датами, рассказывала подрастающему поколению о Великой Войне.

«Она всегда будет для всех нас примером смелости, храбрости, честности и трудолюбия», - подчеркнул губернатор.

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