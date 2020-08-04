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Общество / Здоровье

Ещё один заражённый коронавирусом умер в Псковской области

4 августа 2020 года, 13:19

Ещё один заражённый коронавирусом умер в Псковской области. Всего подтверждены 55 летальных исходов, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

За сутки 3 августа коронавирус обнаружили у четырёх человек, таким образом общее число заражённых выросло до 3 тыс. 830. Два новых случая выявлены в Пскове (всего 1 тыс. 182), по одному — в Псковском (всего 313) и Красногородском (всего 36) районах.

Выздоровевших за сутки стало на 23 больше. Всего болезнь смогли победить 2 тыс. 737 человек.

Количество тестирований на коронавирус выросло до 66 тыс. 208.

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