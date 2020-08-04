Оборудование для первой в мире термоядерной установки разработали в Великих Луках

Оборудование для первой в мире термоядерной установки ITER разработал великолукский завод «ЗЭТО», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия.В разработке участвовали инженеры петербургского научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова («НИИЭФА»).
Великолукские и петербургские специалисты создали уникальный разъединитель внутренней установки на 1,5-3 кВ и 60 тысяч ампер для международного экспериментального термоядерного реактора ITER. Реактор должен вырабатывать термоядерную энергию в мирных целях.
Как отметил генеральный конструктор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий Ярошенко, специалисты «НИИЭФА», который является разработчиком коммутационной аппаратуры для проекта ITER, обратились к одному из основных мировых производителей высоковольтного оборудования, однако эта компания не смогла найти техническое решение, удовлетворяющее жестким габаритным требованиям проекта. После этого институт предложил великолукскому предприятию подключиться к проекту.
«В результате оперативных эскизных проработок конструкторами было найдено новое техническое решение, которое в итоге и воплотилось в малогабаритном разъединителе. Данный, запатентованный ЗАО «ЗЭТО» разъединитель, имеет новейшую конструкцию контактной системы, представляющую собой своеобразные «ножницы», за счет которой уменьшились габариты аппарата, и повысилась электродинамическая стойкость при прохождении токов короткого замыкания. Все озвученные технические решения позволят разъединителям надежно работать в цепи катушек магнитной системы тороидальной камеры реактора», - подчеркнул Дмитрий Ярошенко.
ITER расположен на юге Франции. 28 июля там состоялся торжественный старт сборки и монтажа оборудования реактора. На монтаж оборудования уйдёт около 5 лет, а первый киловатт в час (кВт/ч.), произведенный термоядерным реактором, можно будет получить к 2060 году.