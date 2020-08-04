Грант выиграли три библиотеки Псковской области

Три библиотеки Псковской области вошли в число победителей всероссийского конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вместе с Детской экологической библиотекой «Радуга» Централизованной библиотечной системы города Пскова в перечень получателей гранта вошли Печорская районная детская библиотека и Полонский филиал Порховской централизованной библиотечной системы. В сумме на их модернизацию Псковская область получил 5 млн рублей.

В частности, в «Роднике» при софинансировании из муниципального бюджета запланирован ремонт, установка нового оборудования, обновление книжного фонда.

Всего в число победителей вошли 110 библиотек со всей страны, в том числе 20 центральных и 80 малых.