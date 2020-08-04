Сообщение о разливе 10 тонн мазута в Псковском районе проверяет прокуратура

Информацию СМИ о разливе 10 тонн мазута в деревне Серёдка Псковского района проверяет прокуратура. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

По данным Псковского агентства информации, мазут разлился возле дома №7 по улице Железнодорожной в Серёдке. Произошло это 3 августа около 17:30. При этом в УФСИН России по Псковской области заверили, что расположенная рядом ИК-4 к случившемуся отношения не имеет. Более того, в ведомстве заверили, что в последние годы никаких аварий с нефтепродуктами в исправительном учреждении не было.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если для этого появятся основания.