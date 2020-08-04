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Происшествия / ДТП

Перелом рёбер получила пассажирка вылетевшей в кювет в Локнянском районе машины

4 августа 2020 года, 10:11

Травму головы и перелом рёбер получила 46-летняя пассажирка автомашины «Форд Фокус», вылетевшей в кювет в Локнянском районе на 34-м километре дороги Локня - Михайлов погост. Авария произошла 2 августа около 19:30, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В кювете машина оказалась после того, как 44-летний водитель не справился с управлением. Женщину доставили в больницу.

Перелом рёбер получила пассажирка вылетевшей в кювет в Локнянском районе машины
Фото с места ДТП в Стругокрасненском районе
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Аналогичная авария случилась 3 августа около 17:30 на 4-м километре дороги Цапелька - Струги Красные в Стругокрасненском районе. Там 25-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Пострадал в этом ДТП 20-летний пассажир, его госпитализировали с переломом бедра.

По фактам аварий проводится проверка. Оба водителя были трезвы.

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