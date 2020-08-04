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Культура / Событие

Модернизация ждёт псковскую библиотеку «Радуга»

4 августа 2020 года, 09:38

Детскую экологическую библиотеку «Радуга» в Пскове ждёт модернизация. Она вошла в число победителей конкурсного отбора Министерства культуры РФ на создание модельных библиотек в 2021 году в рамках национального проекта «Культура», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Грант получат 110 библиотек России из 82 регионов.

Модернизация ждёт псковскую библиотеку «Радуга»

На условиях софинансирования в модернизации «Радуги» будет участвовать муниципальный бюджет. В библиотеке следуют ремонт, установят новую мебель и мультимедийное оборудование, обновят книжный фонд. Сотрудники «Радуги» пройдут курсы повышения квалификации.

В прошлом году грант получила библиотека «БиблиоЛюб» в микрорайоне Любятово. На её модернизацию были выделены 5 млн рублей. 8 сентября библиотека заработает в обновлённом формате.

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