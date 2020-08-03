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Общество

70-летие отмечает экс-главный редактор «Псковской правды»

3 августа 2020 года, 19:36

3 августа 70-летие отмечает экс-главный редактор «Псковской правды» Юрий Кустов, сообщает Псковское агентство информации.

Юрий Васильевич Кустов родился и вырос в Себеже, служил в армии, окончил Рижское авиационное училище и факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Семь лет трудился в Себежской районной газете.

Работе в редакции «Псковской правды» Юрий Кустов посвятил 20 лет своей жизни. Начинал корреспондентом, прошел все ступени служебной лестницы. Тайным голосованием большинством журналистов был избран главным редактором. Проработал в этой должности с 1981 по 2001 год. Накануне 100-летия газеты он рассказал коллегам о себе, о журналистике и взаимоотношениях СМИ с властью.

Юрий Кустов награждён почётными грамотами администрации Псковской области и областного Собрания депутатов, почётным знаком за достижения в культуре. 

ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» поздравляет Юрия Кустова с 70-летием.

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