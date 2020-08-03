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Происшествия / ЧП

Из-за козла в Опочецком районе ввели карантин по бешенству

3 августа 2020 года, 17:51

В Опочецком районе введён карантин по бешенству из-за заболевшего козла. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в комитете по ветеринарии Псковской области.

Очаг бешенства зафиксировали в деревне Спрыгали, в угрожаемую зону попали также деревни Юхново, Мелехово.

Заболевание выявили у козла из частного хозяйства. Ветеринарный врач выявил у него температуру 40 градусов, агрессивность, извращенный аппетит, слюнотечение. Позже диагноз подтвердили проведённые анализы. По словам владельца животного, его могла покусать лиса, которая забегала в деревню.

Карантин снимут только после того, как с момента регистрации последнего случая бешенства пройдёт два месяца.

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